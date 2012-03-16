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Курсовой Разработка информационной сист. бух. уч.
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Темы:
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области операций с ценными бумагами.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработки строительных проектовРазработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области сельского хозяйства.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области туризма
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области Интернет-рекламы.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области разработки Web – приложений
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области консалтинга.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области предоставления Интернет-услуг.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в производства мебели
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области производства продовольственных товаров.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области связи.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли средствами мобильной связи
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области производства промышленных товаров.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли продуктами питания
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по нотариальным услугам
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области ремонта автомашин.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области строительства
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в сфере общественного питания
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области спорта.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области переработки сельхоз продуктов.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области торговли медицинской техникой
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработке программного обеспечения
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области автотранспорта.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области предоставления услуг IP-телефонии.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в сфере бытовых услуг
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли компьютерами
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по СПА услугам
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области операций на валютном рынке.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области охраны.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области разработки беспроводных сенсорных сетей.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области ремонта квартир
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области оптовой торговли.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в производства посуды
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли бытовой химией
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области мониторинга трубопроводов.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработки бизнес-проектов
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в издательском деле.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области аудита.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области рекламы.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли одеждой
требования к работе:
- 30 страниц, размер текста 14 интервал 1,5
- 2–3 главы, например теория и практика. в них подпункты, как обычно
- должно быть 60 % «оригинала» в системе antiplagiat.ru
skype sturmann8 Или airts1
icq 8771496
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