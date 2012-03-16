Курсовой Разработка информационной сист. бух. уч.

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Темы:

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области операций с ценными бумагами.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработки строительных проектовРазработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области сельского хозяйства.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области туризма

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области Интернет-рекламы.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области разработки Web – приложений

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области консалтинга.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области предоставления Интернет-услуг.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в производства мебели

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области производства продовольственных товаров.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области связи.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли средствами мобильной связи

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области производства промышленных товаров.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли продуктами питания

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по нотариальным услугам

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области ремонта автомашин.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области строительства

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в сфере общественного питания

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области спорта.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области переработки сельхоз продуктов.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области торговли медицинской техникой

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработке программного обеспечения

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области автотранспорта.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области предоставления услуг IP-телефонии.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в сфере бытовых услуг

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли компьютерами

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по СПА услугам

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области операций на валютном рынке.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области охраны.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области разработки беспроводных сенсорных сетей.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области ремонта квартир

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области оптовой торговли.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в производства посуды

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли бытовой химией

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области мониторинга трубопроводов.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработки бизнес-проектов

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в издательском деле.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области аудита.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области рекламы.

Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области розничной торговли одеждой

требования к работе:

- 30 страниц, размер текста 14 интервал 1,5

- 2–3 главы, например теория и практика. в них подпункты, как обычно

- должно быть 60 % «оригинала» в системе antiplagiat.ru

skype sturmann8 Или airts1

icq 8771496

12 лет назад
airatons
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$112
3 дня
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