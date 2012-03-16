Проект по открытию предприятия

$186
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок122 просмотра
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задания в файле

методичка и все данные прикреплены

план нужно согласовать

объем 60+приложения (не ограничено)

цена 5500 (диплом, речь, презентация, раздатка)

оригинальность не ниже 90%

согласуем, вся работа до 18 марта

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад