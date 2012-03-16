Эссе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка178 просмотров
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2 работы по Совету Европы, на 4 листа каждую, темы- "замораживание" статуса специально приглашенного государства: опыт Белоруссии.

проанализировать Программу председательствования России в КМСЕ.

12 лет назад
oanush
Ануш 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад