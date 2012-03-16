Проектирование и реализация информационной системы для «Салона красоты»
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2 работы по Совету Европы, на 4 листа каждую, темы- "замораживание" статуса специально приглашенного государства: опыт Белоруссии.
проанализировать Программу председательствования России в КМСЕ.
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