Курсовая физическая культура

курсовой проект по техническому обслуживаю и ремонту авто
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Факультет: физической культуры
Предмет, дисциплина: спортивная физиология
Тема работы: Физиологические аспекты двигательных навыков в легкой атлетике на различные дистанции
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 15-20 стр. + краткое изложение работы на 2 стр.
Срок выполнения: до 7 дней
Антиплагиат от 65%
Методички нет.
Во введении актуальность, предмет, объект, цель, задачи.
В самой работе надо указать физиологические изменения в организме спортсмена при беге на короткие, средние и длинные дистанции (изменения в картине крови, деятельность вегетативных органов и систем, потребление кислорода, сенситивность и т.д.)
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