Курсовая физическая культура

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Факультет: физической культуры

Предмет, дисциплина: спортивная физиология

Тема работы: Физиологические аспекты двигательных навыков в легкой атлетике на различные дистанции

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 15-20 стр. + краткое изложение работы на 2 стр.

Срок выполнения: до 7 дней

Антиплагиат от 65%

Методички нет.

Во введении актуальность, предмет, объект, цель, задачи.

В самой работе надо указать физиологические изменения в организме спортсмена при беге на короткие, средние и длинные дистанции (изменения в картине крови, деятельность вегетативных органов и систем, потребление кислорода, сенситивность и т.д.)

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
elnarach
Альбина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня
Работа была выполнена раньше установленного срока, четко по требованиям, качественно. Спасибо! Мои рекомендации! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Благодарю за сотрудничество! Елена не только прекрасный автор, но и замечательный работодатель, порядочный человек. Оплата своевременная и в полном объеме. Сотрудничество с Еленой оставило приятные впечатления. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество