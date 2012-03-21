Курсовая физическая культура

Факультет: физической культуры

Предмет, дисциплина: спортивная физиология

Тема работы: Физиологические аспекты двигательных навыков в легкой атлетике на различные дистанции

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 15-20 стр. + краткое изложение работы на 2 стр.

Срок выполнения: до 7 дней

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Методички нет.

Во введении актуальность, предмет, объект, цель, задачи.

В самой работе надо указать физиологические изменения в организме спортсмена при беге на короткие, средние и длинные дистанции (изменения в картине крови, деятельность вегетативных органов и систем, потребление кислорода, сенситивность и т.д.)

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