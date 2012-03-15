Курсовая работа (Обучение иностранным языкам)

$50
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Дисциплина: «Теория и методика обучения иностранным языкам».

Тема: «Проблемы использования игр при обучении немецкому языку на начальном этапе».

Объем: 30–35л.

Срок: до 30 марта

Бюджет: 1500р. Оплата Web Money или ЯД.

Основной критерий - это качество работы.

Уникальность текста от 75% и выше по "Антиплагиату".

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов