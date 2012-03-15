Дипломная работа по психологии

Здравствуйте. Нужно сделать 2 работы. По Аудиту (ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ задания - помечены галочками в тексте - задание по ссылке http://files.mail.ru/QR1UTK - файлы 1-4 ) к 20.03. И по Внутрифирменному планированию (задачи 2.1 и 2.3 задание: ...