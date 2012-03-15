Дипломная работа по психологии

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Дипломная работа на тему "Социально-психологические особенности внедрения корпоративного имиджа в рамках Химкинского почтамта УФПС Московской области филиала ФГУП "Почта России"

+ отчет по практике

12 лет назад
univer_prim
Вера 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад