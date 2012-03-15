Реферат-экономико-математические модели

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Тема реферата:

основные способы исследования (решения) математических моделей и ограничения, связанные с применением математического анализа в прикладных задачах

Объем - 2 главы, введение, заключение, используемая лит-ра - 15 - 20 стр.

1.Общие теоретико-методологические позиции, которые применительно к теме работы отражают современные научные взгляды на проблемы использования математических методов и моделей в задачах управления.

2.Изложение конкретного материала по теме

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12 лет назад
OliaSnegowa
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад