Диплом ден. сист. Приватно для aksi1

$152
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка132 просмотра
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задание в файле

план на согласовании

предварительные сроки

22 марта

29 марта

05 апреля

анти 85%

объем 70-75+ приложения

цена 4500 (диплом речь, раздатка)

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$152
15 дней