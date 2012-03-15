2 курс. работы - аудит и внутрифирм. планирование

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Здравствуйте. Нужно сделать 2 работы. По Аудиту (ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ задания - помечены галочками в тексте - задание по ссылке http://files.mail.ru/QR1UTK - файлы 1-4 ) к 20.03. И по Внутрифирменному планированию (задачи 2.1 и 2.3 задание: http://files.mail.ru/L9FX8W - там Вариант 4 - файлы 1-7 ) к 24.03. От вас цена. Бюджет хотя и ставлю до $100 но реально в пределах 2000р. Оплата ЯД/WMR (ЯД предпочтительнее) по частям.

12 лет назад
friman1
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад