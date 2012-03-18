Курсовая по педагогике

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Тема «Снижение агрессивности у младших школьников посредством включения во внеурочную деятельность подвижных игр

Все по методичке, срок до 27.03.2012.

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12 лет назад
LogosPro
35 летРоссия
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12 лет назад
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swetik_13
48 летРоссия
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12 лет назад
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