Курсовая менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка127 просмотров
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с практ. частью

срок 18-03-2012

антиплагиат от 70

35 стр

12 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$25
3 дня