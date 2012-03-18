Нейронные сети - консультация

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Необходима помощь в консультировании по нескольким аспектам темы нейронные сети. Консультация займет недолго, нужны только азы.

Срок - до 24:00 18.03.2012

Оплата договорная

12 лет назад
bumpyroad
Павел 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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