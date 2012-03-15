Реферат Программные средства в строительстве

$25
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Предмет, дисциплина: Компьютерные методы проектирования

Тема работы: Программные средства расчета параметров комплексного благоустройства объектов строительства и ландшафтной организации прилегающей территории.

Тип работы: Реферат

В работе сделать обзор популярных программных средств и описать один из них как наиболее предпочтительный

Объем работы: 10–15л

Срок выполнения: до 6 дней

Антиплагиат от 50%.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад