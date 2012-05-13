Курсовая работа. С++, Visual Studio.

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Тема: "Система удаленного администрирования"

Подробности в архиве.

Интересует цена и срок выполнения работы.

12 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
serj1984
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работали по СБС. После завершения сделки нужно было кое-что переделать по работе. Сергей без вопросов подправил работу. Считаю что можно доверять этому исполнителю - начатую работу доводит до конца! Спасибо за работу.
В очередной раз благодарю Михаила за предоставленную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.