Курсовая работа по логопедии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать курсовую работу по логопедии. Теория + экспериментальная часть - выбрать 2 методики. Выборка небольшая, примерно 7 человек.

Объем работы - около 30 страниц.

Тематика связана с аллалией у детей до 5 лет.

Обратить внимание на % плагиата, от 70%

Тему, подробности вышлю автору.

Срок написания 7-8 дней.

12 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
swetik_13
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
6 дней