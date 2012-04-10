Курсовые проекты по предмету металлорежущие станки

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Курсовая работа (проект) – 2 шт

Предмет – Металлорежущие станки

Тема 1: Широкоуниверсальный фрезерный станок 676П (см. задание 1 КП)

Тема 2: Вертикальный консольнофрезерный станок ВМ127М (см. задание 2 КП)

Задания в приложенных файлах

Имеется скан руководства по эксплуатации станка 676П.

Выполнение по методическим рекомендациям – будут направлены по требованию

12 лет назад
legko5
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад