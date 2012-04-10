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Курсовые проекты по предмету металлорежущие станки
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Курсовая работа (проект) – 2 шт
Предмет – Металлорежущие станки
Тема 1: Широкоуниверсальный фрезерный станок 676П (см. задание 1 КП)
Тема 2: Вертикальный консольнофрезерный станок ВМ127М (см. задание 2 КП)
Задания в приложенных файлах
Имеется скан руководства по эксплуатации станка 676П.
Выполнение по методическим рекомендациям – будут направлены по требованию
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