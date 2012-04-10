Реферат по информатике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Согласно МУ. там в одной работе 2 реферата с практической частью

2 любых варианта

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад