Реферат по документоведению

Тема: Бизнес план создания компании Практическая часть - объём 30-35 страниц, без учёта приложении сроки 6-8 дней Рекомендованная структура: 1 Введение. 2. Определение контекста a. Бизнес в среде (организация как открытая система) b. Ключевые ...
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Нужен реферат по основам документационного обеспечения управления
Структура:
- Вопрос №1. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления.
- Вопрос №2. Назначение и состав распорядительных документов. Структура приказа по основной деятельности и выписки из него: состав реквизитов, требования к оформлению. Процесс подготовки приказа.
- Практическое задание: составить и оформить приказ по основному виду деятельности (не кадровый) и сделать выписку из него.
Объем: 10-15 страниц.
Без введения и заключения. Только по делу ("воды" не надо). Ссылки и сноски обязательно с указанием страницы.
Ссылки на интернет-источники — недопустимы.
Указывайте цены и сроки.
Оплата — Яндекс.Деньги / Web Money в течение 1–2 дней после сдачи работы.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
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