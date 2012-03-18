Реферат по документоведению

Нужен реферат по основам документационного обеспечения управления

Структура:

- Вопрос №1. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления.

- Вопрос №2. Назначение и состав распорядительных документов. Структура приказа по основной деятельности и выписки из него: состав реквизитов, требования к оформлению. Процесс подготовки приказа.

- Практическое задание: составить и оформить приказ по основному виду деятельности (не кадровый) и сделать выписку из него.

Объем: 10-15 страниц.

Без введения и заключения. Только по делу ("воды" не надо). Ссылки и сноски обязательно с указанием страницы.

Ссылки на интернет-источники — недопустимы.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги / Web Money в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!