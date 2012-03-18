Реферат по документоведению

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Нужен реферат по основам документационного обеспечения управления

Структура:

- Вопрос №1. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления.

- Вопрос №2. Назначение и состав распорядительных документов. Структура приказа по основной деятельности и выписки из него: состав реквизитов, требования к оформлению. Процесс подготовки приказа.

- Практическое задание: составить и оформить приказ по основному виду деятельности (не кадровый) и сделать выписку из него.

Объем: 10-15 страниц.

Без введения и заключения. Только по делу ("воды" не надо). Ссылки и сноски обязательно с указанием страницы.

Ссылки на интернет-источники — недопустимы.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги / Web Money в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

12 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$17
3 дня
Очень хорошая работа - все требования соблюдены, работа выполнена в срок. Большое спасибо!
Сотрудничество с Артемом всегда вызывает только положительные эмоции, и очередной проект не стал исключением. Спасибо Артему за доброжелательное общение, четкое задание и оплату без промедлений!