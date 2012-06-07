Отчет - юриспруденция

Есть два проекта курсовых по машинам. Прикрепляю. ФАКУЛЬТЕТ АВТОДОРОЖНЫЙ КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 1. ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ 4 КУРС ГР. СДМу-08 ВАРИАНТ №1 4ЛИСТ ГРАФИЧ. РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ 2. ПРЕДМЕТ МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 4 КУРС ГР. СДМу-08 ИМЕЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА ...