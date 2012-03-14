Написать главу дипломной по юриспруденции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать главу дипломной работы по юриспруденции.

Дисциплина: социальное право.

Оформление: шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5

Срок: 10 дней со дня принятия заказа.

Бюджет: 2000 руб.

Без предоплаты. Оплата частями по факту выполнения частей работы (обговаривается индивидуально).

Варианты оплаты: Вебмани, пополнение телефона, перевод на карту Сбербанка

Остальное в прикрепленном файле.

Контакты:

ICQ: 621227008

E-mail: [email protected]

Образцы выполненных работ будут не лишними.

12 лет назад
omlaw
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад