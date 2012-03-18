Отчет о прохождении стажировки

Нужно выполнить сложную итоговую работу по интеллектуальным информационным системам с описанием по образцам + само решение в Матлабе. Курсовая содержит 5 подзаданий - 1 выполнено, вышлю исполнителю. Нужно доработать остальные 4. Вариант 1. Жду предложений по цене ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 листа
14 кеглем
1,5 интервал
По должностной (материал предоставлю)
План есть (стандартный)
Предпочтение минимальной цене.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: Статистическое изучение продукции промышленного предприятия Требования к содержанию и оформлению в методичке (вариант 1) уникальность текста должна быть высокая, работа выполнена в соответствии с указаниями в методичке без указания сроков и стоимости заявки не рассматриваюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
"Задачи денежно-кредитной политики РФ по стабилизации денежного обращения в стране". Требования: объем 25-30 стр, оригинальность не ниже 85, сноски, Сроки для выполнения работы: 17.03.2012 Методичку вышлю!!! Жду предложений по цене!!!Завершен12 лет назад
По работе: мой вариант №11 моя зачетная книжка № 09vv,00231 Теперь немного о требовании которые в усной форме под запись со слов преподавателя по Статистки Лысенко Светлана Николаевна. может вы уже знакомы с её требованиями от ...Завершен12 лет назад
Предмет: Уголовный процесс в РФ Тема: Уголовно-процессуальное принуждение.Соотношение различных видов принуждения в уголовном судопроизводстве Тип: курсовая Объем: 30 листов Срок: уточните минимально возможный Пожелания: исследование. Какие современные тенденции в применении тех или иных видов принуждений (Насколько затронула либерализация ...Завершен12 лет назад
Предмет: Спец технология Тема: Технологические процессы приёма, обработки, и выдачи международного письма с обьявленной ценностью Тип: курсовая Объем: 40 листов Срок: 16.03.2012 Пожелания: Курсовую делать в программе Word, шрифт 14, страниц можно до 40 чуть более тоже позволено. Содержание, введение, схема ...Закрыт12 лет назад
- $100
Дипломная работа на тему "Международный франчайзинг на примере Макдоналдс" на 90 страниц. Ориентировочный план: 1 теоретические аспекты франчайзинга 1.1 возникновение и развитие Ф. 1.2 тоже что то из теории... 2. Анализ деятельности предприятия на условиях фразшизы на.. 2.1 анализ деятельности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно выполнить практическую часть дипломной работы. Тема - журналистика, кто заинтересовался более подробно в личку, пишите свои цены, исполнителю с хорошим портфолио и отзывами - предоплата. Просьба откликаться только авторов с Украины.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема во вложении. Объем - 10-15 стр. Срок - 1 день.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
4-5 стр текста 12 шрифт 1,5 интервал кейс, который можно придумать самостоятельно, краткое описание проблемы,методов (количественного и качественного,классификацию,если нужно могу прислать),применение методов,выводы,рекомендации,основания,заключение до вечера/ночи четверга Пишите предложения и оставляйте icq ...Завершен12 лет назад