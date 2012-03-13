Курсовая работа по статистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Тема: Статистическое изучение продукции промышленного предприятия

Требования к содержанию и оформлению в методичке (вариант 1)

уникальность текста должна быть высокая, работа выполнена в соответствии с указаниями в методичке

без указания сроков и стоимости заявки не рассматриваю

12 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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