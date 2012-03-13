Региональная экономика_реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема во вложении.

Объем - 10-15 стр.

Срок - 1 день.

12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад