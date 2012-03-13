Нужны консультации человека, разбирающегося в теории вероятности и матстатистике, программа вуза. Примерная сумма - 400р. - на ЯД или WM
Текст и презентация. IT-инфраструктура предприятия
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Необходимо выбрать определенное предприятие, описать его текущую архитектуру и разработать целевую архитектуру. Обосновать необходимость внедрения новых информационных систем, оценить их влияние на бизнес - процессы компании, инфраструктуру, ИТ - подразделение. Остальная информация по заданию находится в прикрепленном файле.
Необходимо выполнить все шаги задания, на выходе получить оформленный текст выполненного задания (для сдачи преподавателю), план презентации и саму презентацию. Возможен вариант выполнения без плана и презентации.
Сроки выполнения очень сжаты - 02:00 14.03.2012. Готов на соответствующий размер оплаты за такую срочность.
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