Курсовая по гос. службе

1. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации.

2. Порядок и основания увольнения из органов внутренних дел.

3. Практическое задание. На основании действующего законодательства составьте перечень необходимых документов, разрабатываемых в органе внутренних дел для предоставления отпусков сотрудникам органов внутренних дел. По произвольной фабуле (наименование органа внутренних дел, ф.и.о. и специальные звания должностных лиц и т.д.) заполните документы (типовые бланки), необходимые для предоставления отпусков сотрудникам органов внутренних дел.

4. Задача. Подполковник полиции М., награжденный почетным знаком «Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации», имеющий стаж службы 17 лет 5 месяцев, обратился с рапортом о предоставлении ему очередного ежегодного отпуска.

Вопрос: рассчитайте продолжительность данного очередного ежегодного отпуска М. Обоснуйте свой ответ.

Требования: 10-15 стр

Методичку вышлю

Срок: 16.03.2012

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