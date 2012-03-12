Диплом Комбинат школьного питания

Дипломная работа "Взаимосвязь межличностных взаимоотношений и самооценки детей младшего школьного возраста" Эмпирическая и экспериментальная часть. Методики: ОПРОСНИК МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ОМО) В.Шутца , Социометрия, Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн.( Модификация Прихожан). Группа 15 человек (3-4 класс), контрольная группа 15 человек.
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Здравствуйте! Нужен диплом на тему «Совершенствование организации производства на специализированном предприятии "Комбинат школьного питания"»
1 глава написана, но требует небольших доработок.
План ВКР во вложении.
Детали обсужу с автором.
Жду предложений.
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