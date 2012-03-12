Диплом Комбинат школьного питания

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Здравствуйте! Нужен диплом на тему «Совершенствование организации производства на специализированном предприятии "Комбинат школьного питания"»

1 глава написана, но требует небольших доработок.

План ВКР во вложении.

Детали обсужу с автором.

Жду предложений.

12 лет назад
spbob1988
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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