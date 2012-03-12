Работа на английском языке.

Тема: Органы местного самоуправления в системе публичной власти. Задание: 1.Найти в интернете 2 статьи по теме 2. Добавить их к 13ти уже имеющимся статьям (пришлю) 3. Переработать все эти статьи, включая найденные (т.е. выделить из них самое ...
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Ищу исполнителя работы на английском языке.
Тема работы следующая: "Электронный бизнес. Правовое регулирование отношений при совершении сделок в сети Интернет."
Нужно найти материал на английском языке.
Что должно быть в содержании:
-введение в тему
-постановка проблемы
-цели и задачи ее исследования
-инструменты и методы исследования
8 полных страниц А4 английского текста
шрифт 12, интервал 1.5
Уровень английского должен быть достойным, ибо эту работу буду защищать перед комиссией.
Если возникают какие-то вопросы пишите [email protected]
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