Работа на английском языке.

Тема: Органы местного самоуправления в системе публичной власти. Задание: 1.Найти в интернете 2 статьи по теме 2. Добавить их к 13ти уже имеющимся статьям (пришлю) 3. Переработать все эти статьи, включая найденные (т.е. выделить из них самое ...