Дипломная работа по экономике

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Предмет: Экономика

Тема: Состояние и пути повышения эффективности рынка услуг

Тип: diplom

Объем: 100 листов

Срок: пока нужен план к работе, после утверждения будем работать далее

Пожелания:

Презентация, 3 главы, поэтапное выполнение, анализ какого-либо предприятия оказывающего услуги

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$120
14 дней