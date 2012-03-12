Курсовая механика

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Предмет, дисциплина: техническая механика

Необходимо выполнить практическую часть курсовой по механике.

Задания в файле.

Срок исполнения до 5 дней.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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