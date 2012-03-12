Курсовая работа. Технолог. строит. производства

Имеется курсовая работа по ТСП. Тема: "Монтаж сборных элементов одноэтажных промышленных сооружений". 1 часть - теория+калькуляция, 2 часть - 6 чертежей (приложение, autocad). Объект: одноэтажное промышленное здание, состоящие из двух цехов. Задача: проработать каждый из двух цехов по отдельности, т.е из одной курсовой - сделать две, со своими расчетами, там где это необходимо и чертежами (в т.ч и формат а3). Срок выполнения: 2 дня.