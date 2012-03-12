Диплом по ядерным реакторам и энерг-им установкам

Есть ли среди присутствующих фрилансеров люди, способные сделать расчеты по тематике "Ядерные реакторы". В частности интересуют:

- нейтронно-физический расчет АЗ;

- гидравлический расчет движения теплоносителя;

- прочностные расчеты;

- черчение и обоснование конструкции;

- и т.д.

Буду рад услышать хотя бы кого-то, кто знаком с такого рода расчетами и цену на услуги.