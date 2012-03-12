Дипломная по психологии

Нужно сделать оригинальный отчет по практике в аудиторской компании. Для Калининградского Эконом. ВУЗа! В самой компании никаких документов не дают, поэтом придется придумать все самим. Требования к отчету: 1) Оригинальность! Отчет будет проверяться 6-ю топовыми антиплагиат системами. 2) Отчет ...