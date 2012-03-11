Европейское право

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Курсовая работа на укр. языке

Тема: "Митний союз та Внутрішній ринок ЄС"

Требования к работе уже дам непосредственно исполнителю.

Обьем : 40 страниц

12 лет назад
Sunny_h
Елена 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней