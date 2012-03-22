Курсовая Налоги и налогообложение

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Тема-Таможенные сборы: виды, порядок исчисления.

Объем-35 листов.

Срок-15.02

Антиплагиат-80%

12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$25
3 дня
Спасибо за качественную работу!
Елена, в который раз показала, что с ней работать очень легко и быстро! Всем рекомендую замечательного заказчика) С уважением, Раиса