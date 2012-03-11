диплом по Страхованию

тема "Пpименeние мeждунapодного oпыта ипотeчнoго стpaхования в Poссии".

Объем работы 40-45 страниц

Срок сдачи- 6 апреля

Доп. требования к работе:

Первая глава диплома должна содержать теоритическую часть

Вторая делится на вступление и еще три главы

В 1й главе должно рассказываться о ипотечном страховании в Европе, при этом использованная литература и прочий материал должен быть минимум с 2009 года.Взять компанию для примера

Вторая должна говорится об ипотеке в Америке. В пример взять компанию АИЖК.Произвести сравнительный анализ с европой

3я глава говорит об ипотеки в России. пример компаний. Также рассказать что разумно взять из европы и америки в россию, что не стоит. Сделать сравнение. Сравнить законадательство.

В заключении нужно рассказать о том, как возник мировой кризис(из-за ипотеки) и как люди были вынуждены отказаться от своих квартир

Делать по частям.