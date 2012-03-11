Диплом по бух. учету

Тема - Бух учет и анализ движения денежных средстворганизации на примере предприятия ЖКХ

80 страниц

60 % по антиплагиату

3 главы (все стандартно)

СРок - 15 дней

План нужен.

Отчетность ваша, ее нужно приложить в Приложениях (за 3 года баланс, о прибыях и что то по теме)

Цена - 4000 р.

Без предоплат

В теме разбираюсь - фигню не нужно