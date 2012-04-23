Диплом Промышленное и гражданское строительство

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1). «Проект малоэтажного гражданского здания из кирпича»;

2). «Проект малоэтажного гражданского здания из дерева»;

3). «Проект малоэтажного гражданского здания из мелкоразмерных элементов»;

4). «Организация строительства малоэтажного гражданского здания»;

5). «Проект реконструкции малоэтажного гражданского здания“;

6).“Технико­экономические обоснования инвестиций в строительство

малоэтажного гражданского здания»

В приложении требования к работе

12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
12 лет назад
$100
3 дня
Благодарю Юрия, за проделанную работу. Выполнено все четко, быстро и даже ранее оговоренных сроков. Побольше бы таких исполнительных и ответственных авторов!
Сотрудничали по выполнению диплома ПГС. Четко сформулированное задание проекта. Порядочность в оплате. С уважением, Юрий.
  • Похожие заказы

  • Диплом, строительство

    Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, тема диплома: "лечебно-трудовой комплекс на 80 мест", объем должен составлять 2 листа архитектуры, 2 листа технологий, и пояснительная записка минимум 100 листов Предлагайте цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать чертеж

    Нанести на план типового этажа элементы естественной системы вытяжной вентиляции и начертить аксонометрическую схему системы вентиляции кухонь одного стояка квартир здания.А4.срок 25.03 Оплата яндекс стоимость пишите в проекте.Вариант №1 в прикрепленных

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Релейная защита.

    Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Релейная защита и автоматика электрической сети напряжением 220 кВ и понизительной подстанции", срок исполнения 10 апреля. Объем пояснительной записки: 90-100 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка дипломной педагогика

    Тема работы "Взаимодействие родителей и учителя для воспитания любви к книге у младших школьников" Необходимо написание практическрй части (1.3). В файле подробно расписаны все требования. Жду предложений по цене и срокам (не больше 14 дней)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая Meнеджмент opганизации

    Вид работы: Курсовая Предмет: Meнеджмент opганизации Тема работы: Оцeнка диaгностического инстpyментария упpaвленческих кoмпетенций pyководителя обpaзовательного учpeждения. Количество страниц: 30 Срoк сдачи: 18-03-2012 Дополнительные требования: ОПИРАТЬСЯ НА КНИГУ: Ричард Бояцис "Компетентный менеджер.Модель эффективной работы"

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат на тему автомобильных парковок.

    Требуется реферат на тему реализации автомобильных парковок (юридически, физически – механизм, автоматизация, технологии). Нужна информация по двум европейским странам на выбор (или можно взять японию или сша) – но страны должны быть две. Указывайте цену ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по организации производства на предпр.

    Разработать проект организации работ по строительству комплекса жилых домов поточным методом. Работа не сильно связана со строительством - это больше расчётная математико/экономическая курсовая. По образцу. Срок: 2-3 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад