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Диплом Промышленное и гражданское строительство
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1). «Проект малоэтажного гражданского здания из кирпича»;
2). «Проект малоэтажного гражданского здания из дерева»;
3). «Проект малоэтажного гражданского здания из мелкоразмерных элементов»;
4). «Организация строительства малоэтажного гражданского здания»;
5). «Проект реконструкции малоэтажного гражданского здания“;
6).“Техникоэкономические обоснования инвестиций в строительство
малоэтажного гражданского здания»
В приложении требования к работе
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