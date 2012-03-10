Срок? Стоимость? % уникальности? Вид: дипломная 100 стр. Тема и детали - в приложении
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Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Релейная защита и автоматика электрической сети напряжением 220 кВ и понизительной подстанции", срок исполнения 10 апреля.
Объем пояснительной записки: 90-100 стр (без учета приложений), шрифт 14, интервал 1,5
При написании необходимо пользоваться документом "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" при выборе оборудования линий и подстанций. Имеется образец, при возможности вышлю на электронную почту.
Жду предложений по цене.
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