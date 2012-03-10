Диплом Разработка инфосистемы контроля

Нужен диплом по финансовому менеджменту на тему "Управление прибылью на предприятии" на примере предприятия "Доринж-39". Диплом нужен с практикой, можно и с подготовленной речью для защиты. Диплом нужно сдать до 30 апреля, а практику в конце марта.