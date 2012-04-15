Дипломная работа Расчет 15-этажного жилого дома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Вышлю по почте файлы с примерами по конструкциям , методичку, пример по строительному производству и методичку, пример по строительному производству,собственно сам мой проект конструкции,что сделано, что осталось сделать в програме(ЭВМ), мои чертежи.

Расчет в конструкциях ведется без пристройки и гаража.то есть только дом и фундаментная плитка

Факультет ПГС

Сроки до 15.04.12

12 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад