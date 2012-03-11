Диплом по истории государства и права

Дисциплина социально -экономические отношения Тема: "Государственное регулирование оплаты труда на примере Сбербанка РФ" Теория+практика Объем 40-50 листов Методичка приложена, в ней все подробно. В работе во 2 главе нужно будет проанализировать коллективный договор и положение об оплате труда (заказчик ...