Диплом по истории государства и права

Тема: "Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере туризма" Объем —25-27 стр. Первая глава - 9 стр. Вторая глава - 10-11 стр. Требования: взять за основу прилагающийся план (можно внести дополнения): Введение Глава1. Теоретические основы бизнес-планирования 1.1. Методика бизнес-планирования 1.2. Структура и ...
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Неоходимо написать первые две главы диплома по теме "Китайская политическая (правовая) система Дэн Сяопина". План прилагаю.
Оплата - 2000 руб. Объем 40 стр.
На все "воровство" должны быть ссылки. Либо переиначиваем текст.
Оплата - сбербанк, ЯД, вебмани.
С уважением, Максим.
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