Диплом по истории государства и права

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Неоходимо написать первые две главы диплома по теме "Китайская политическая (правовая) система Дэн Сяопина". План прилагаю.

Оплата - 2000 руб. Объем 40 стр.

На все "воровство" должны быть ссылки. Либо переиначиваем текст.

Оплата - сбербанк, ЯД, вебмани.

С уважением, Максим.

12 лет назад
8davids8
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$66
10 дней