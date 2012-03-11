Отчет по практике (Аудиторская компания), 80 стр.

Нужно сделать оригинальный отчет по практике в аудиторской компании. Для Калининградского Эконом. ВУЗа!

В самой компании никаких документов не дают, поэтом придется придумать все самим.

Требования к отчету:

1) Оригинальность! Отчет будет проверяться 6-ю топовыми антиплагиат системами.

2) Отчет должен быть на 80 страниц!

3) Название компании дам при личной переписке. Все данные нужно будет выдумать.

Возможна личная встреча в Калининграде.

Пожалуйста оставляйте ваши контактные данные!

Моя почта: [email protected]

Моя аська: 607474058

Пишите! Проверяю все контакты ежедневно, здесь бываю часто.

Оплата возможна любыми удобными для вас способами начиная от Яндекс Денег заканчивая банковским переводом, или даже личной встречей (в Калининграде).

Как только выберу исполнителя - заявку закрою.