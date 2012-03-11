Тема: "Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере туризма" Объем —25-27 стр. Первая глава - 9 стр. Вторая глава - 10-11 стр. Требования: взять за основу прилагающийся план (можно внести дополнения): Введение Глава1. Теоретические основы бизнес-планирования 1.1. Методика бизнес-планирования 1.2. Структура и ...
Отчет по практике (Аудиторская компания), 80 стр.
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Нужно сделать оригинальный отчет по практике в аудиторской компании. Для Калининградского Эконом. ВУЗа!
В самой компании никаких документов не дают, поэтом придется придумать все самим.
Требования к отчету:
1) Оригинальность! Отчет будет проверяться 6-ю топовыми антиплагиат системами.
2) Отчет должен быть на 80 страниц!
3) Название компании дам при личной переписке. Все данные нужно будет выдумать.
Возможна личная встреча в Калининграде.
Пожалуйста оставляйте ваши контактные данные!
Моя почта: [email protected]
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Как только выберу исполнителя - заявку закрою.
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