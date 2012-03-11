Курсовая по фармац. технологии пром. производства

Тема: Медицинские растворы заводского производства. Интенсификация процесса растворения. Способы очистки.

С экспериментом в практической части.

По заданию.

Срок: 3-4 дня.

Объём: 15 стр.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту проверки работы;

- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу;

- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.