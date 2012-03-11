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Курсовая по фармац. технологии пром. производства
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Тема: Медицинские растворы заводского производства. Интенсификация процесса растворения. Способы очистки.
С экспериментом в практической части.
По заданию.
Срок: 3-4 дня.
Объём: 15 стр.
Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту проверки работы;
- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу;
- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.
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