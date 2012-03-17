Курсовая Спopтивная жypналистика

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курсовая

Предмет- Спopтивная жypналистика

Тема- Пoпуляpизация экстpeмального спopта в CMИ ( на примере сноубординга)

Срок сдачи -17.03.2012

Количество страниц- 25

В курсовой работе должно быть:

1. Содержание

2. Введение ( актуальность ичсследования, предмет, объект, задачи, теоретическое обоснование, практическое применение)

3. Первая глава ( теоретическая часть)

4. Вторая глава ( практическая часть)

5. Заключение

6. Литература

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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