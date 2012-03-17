Курсовая Спopтивная жypналистика

Вышлю по почте файлы с примерами по конструкциям , методичку, пример по строительному производству и методичку, пример по строительному производству,собственно сам мой проект конструкции,что сделано, что осталось сделать в програме(ЭВМ), мои чертежи. Расчет в конструкциях ...