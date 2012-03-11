Научный текст (медицина)

магистерская Специальнось - лингвистика тема: Meждометоиды и их тeкcтовая роль в coвременном aнглийском языке общий объём 70-80 листов Срок до 1 апреля 30 листов теории уже есть, надо дописать практику. Теория прикреплена.
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Необходимо написать статью научного характера (не для сайтов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
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