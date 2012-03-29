Курсовая Принцип раздел. властей в Констит. РФ

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Необходимо написать курсовую работу:"Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993 года". Методичку прикладываю! Очень важно, чтобы работа была написана не из сети Интернет, оригинальность текста нужна 75-80%, преподаватель очень строгий! Цена? Срок?

12 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$24
7 дней
Спасибо Валентине за хорошую работу! Работу выполнила раньше оговоренного срока! Продолжаем сотрудничать!
Было очень приятно работать с Дмитрием. Честный и адекватный заказчик. Оплата поступила моментально после сдачи работы. Надеюсь, сотрудничество продолжится и дальше. Рекомендую!
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