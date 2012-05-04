Дипломная работа

Нужна курсовая 25 страниц - требования в файле Срок 15.05
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: «Региональный аспект формирования политической элиты в современном обществе (На примере Кабардино-Балкарской Республики)»
объем 80–90 стр
Требования следующие: нужно использовать современных авторов, один из них это Дмитриев А.В., в конце написать свои выводы и предложения. Т.е. работа о том, как сформировалась политическая элита в КБР, можно приводить в пример различные биографии (президентов, министров..)
прикрепляю план, курсовые по теме вышлю на почту выбранному исполнителю
срок дней 10
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
магистерская Специальнось - лингвистика тема: Meждометоиды и их тeкcтовая роль в coвременном aнглийском языке общий объём 70-80 листов Срок до 1 апреля 30 листов теории уже есть, надо дописать практику. Теория прикреплена.Завершен12 лет назад
Тема: организация эксплуатационной работы железнодорожного полигона. Работа больше расчётная математико-экономическая. По заданию. Объём: 30 стр. Срок: 3-4 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - оплата по факту проверки работы; - если у вас нет положительных отзывов, ...Закрыт12 лет назад
Развитие конкурентоспособности рынка медицинского оборудования в РФЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать курсовую работу:"Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993 года". Методичку прикладываю! Очень важно, чтобы работа была написана не из сети Интернет, оригинальность текста нужна 75-80%, преподаватель очень строгий! Цена? Срок?Завершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать 2 части диплома на тему «Взаимосвязь межличностных взаимоотношений и самооценки детей младшего школьного возраста» Всего диплом включает 3 части: 1) Теоретическая 2) Эмпирическая 3) Экспериментальная Вам необходимо написать только эмпирическую и экспериментальную части. Выборка не менее 20 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Один реферат не должен превышать 3 страниц По каждому отдельно писать список литературы Без введения и заключения, без глав - просто текстом Антиплагиат от 50% Срок исполнения до 5 дней - максимум! 13: социальная философия кооперативного движения; Р.Оуэн, Ш.Фурьер, христианские ...Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо написать статью научного характера (не для сайтов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
курсовая Предмет- Спopтивная жypналистика Тема- Пoпуляpизация экстpeмального спopта в CMИ ( на примере сноубординга) Срок сдачи -17.03.2012 Количество страниц- 25 В курсовой работе должно быть: 1. Содержание 2. Введение ( актуальность ичсследования, предмет, объект, задачи, теоретическое обоснование, практическое применение) 3. Первая глава ...Закрыт12 лет назад
Нужно сделать оригинальный отчет по практике в аудиторской компании. Для Калининградского Эконом. ВУЗа! В самой компании никаких документов не дают, поэтом придется придумать все самим. Требования к отчету: 1) Оригинальность! Отчет будет проверяться 6-ю топовыми антиплагиат системами. 2) Отчет ...Закрыт12 лет назад