Дипломная работа

Тема: «Региональный аспект формирования политической элиты в современном обществе (На примере Кабардино-Балкарской Республики)»

объем 80–90 стр

Требования следующие: нужно использовать современных авторов, один из них это Дмитриев А.В., в конце написать свои выводы и предложения. Т.е. работа о том, как сформировалась политическая элита в КБР, можно приводить в пример различные биографии (президентов, министров..)

прикрепляю план, курсовые по теме вышлю на почту выбранному исполнителю

срок дней 10