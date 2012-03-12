Диплом по деталям машин

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вариант 3,а рисунок № 18

чертеж на миллиметровке.1:1(1:2)

краткий срок выполнения - неделя. т.е. максимально до 18 марта

все данные и методичка находятся в файлах.

http://www.fayloobmennik.net/1648534

http://www.fayloobmennik.net/1648554

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12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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