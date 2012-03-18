Курсовая экономика предприятия

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки129 просмотров
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Работа состоит из теоретических и практических заданий (в приложении).

Введение и заключение не писать, просто выполнить задания.

После каждого задания отдельно указать литературу.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Еще один успешный проект с Виктором. Мои рекомендации
С Еленой работаем не первый раз. Все на высшем уровне. Рекомендую.
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