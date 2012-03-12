Себестоимость продукции на конкретном предприятии

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Себестоимость продукции с\х предприятия, включает теоретическую часть и практику, т. е. рассмотрено на конкретном предприятии, которое выпускает продукцию: молоко, мясо и корма.а также выявлены пути снижения себестоимости.

12 лет назад
SparklingVit
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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